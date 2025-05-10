Карло Анчелотти определился со списком футболистов, которые отправились на выездной игру против каталонцев.

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Среди игроков в заявке на матч присутствует и украинский голкипер Реала Андрей Лунин. 26-летний украинец, как и Тибо Куртуа, уже полностью восстановился от травм и готовы помочь королевскому клубу сохранить чемпионскую интригу и сократить очковую разницу от первого места.

В список не вошли Карвахаль, Милитао, Рюдигер, Алаба, Менди и Камавинга, которые до сих пор находятся в лазарете. Но есть и хорошая новость – Родриго вернулся в заявку. Поскольку у Анчелотти большие кадровые проблемы, то наставнику мадридцев пришлось довызвать игроков из молодежной команды.

Добавим, что после 34-х туров Реал отстает от Барселоны на 4 зачетных балла в турнирной таблице Ла Лиги. Команды также встречались в финале Кубка Короля 26 апреля. Тогда после овертаймов победу со счетом 3:2 праздновали каталонцы.

Игра 35-го тура Ла Лиги между Барселоной и Реалом состоится 11 мая. Стартовый свисток – в 17:15 по киевскому времени.

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