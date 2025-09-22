Лунин узнал свою судьбу на следующий матч Реала в Ла Лиге – выбор Алонсо
16:20 - Читати українською
Стали известны имена игроков, которые попадут в заявку Реала на игру против Леванте в 6-м туре чемпионата Испании.
Реал официально объявил имена футболистов, которые смогут сыграть в матче 6-го тура Ла Лиги против Леванте.
Лунин отказал трем клубам и оказался в черном списке Хаби Алонсо – таких игроков в Реале больше нет
В список из 24-х игроков попал и украинский вратарь Андрей Лунин.
Хаби Алонсо существенно не удивил выбором после предыдущего матча. По-прежнему, из-за травм не могут сыграть Антонио Рюдигер, Ферлан Менди и Трент Александр-Арнольд.
Игра Леванте – Реал состоится 23 сентября в 22:30 по киевскому времени.
Реал с шедеврами Милитао и Мбаппе продолжил победную серию – Эспаньол впервые проиграл в Ла Лиге, Беллингем вернулся
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter