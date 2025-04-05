Украинский вратарь мадридского Реала Андрей Лунин не сыграет в матче 30-го тура Ла Лиги против Валенсии.

В ближайшем поединке чемпионата за "сливочных" сыграет резервный вратарь Фран Гонсалес. Андрей Лунин хотел сыграть в матче против Валенсии, несмотря на травму, но тренерский штаб мадридцев решил не рисковать, сообщает El Chiringuito.

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Ожидается, что основной голкипер Реала Тибо Куртуа будет готов вернуться на поле уже в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов против Арсенала, который состоится 8 апреля. Недавно Андрей Лунин получил травму – врачи диагностировали разрыв камбаловидной мышцы.

Напомним, в нынешнем сезоне украинец провел 12 матчей за Реал, пропустил 19 голов и оформил 4 "клинча".

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