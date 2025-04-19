Мадридский Реал объявил заявку на игру против Атлетика Бильбао в 32-м туре Ла Лиги.

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Андрей Лунин неожиданно вернулся в заявку после травмы камбаловидной мышцы. Несмотря на прогнозы, украинский голкипер быстро залечил травму и пропустил всего 4 матча.

Напомним, что Лунин играл с повреждением 1 апреля в ответном полуфинале Кубка Короля против Реала Сосбедада (4:4), после чего из-за травмы уступил место в воротах в следующих поединках Франу Гонсалесу и Тибо Куртуа.

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