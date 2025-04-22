Карло Анчелотти, вероятно, примет решение доверить место в воротах Реала на финальную игру Кубка Короля Тибо Куртуа.

Лунин получил шанс сыграть против Барселоны в финале Кубка Испании – Анчелотти еще не принял финального решения

Хоть на пресс-конференции итальянский наставник говорил, что шанс сыграть в финале имеют и Лунин, и Фран Гонсалес, бельгийский голкипер убедил Анчелотти на тренировках, что он должен выйти в основном составе, сообщает Marca.

Изначальный замысел Реала заключался в том, что в финале Кубка Испании должен был сыграть Андрей Лунин. Но последние неутешительные результаты Реала повысили градус предстоящего матча, поэтому Анчелотти решил не идти на риск, а довериться более опытному Куртуа. Тем более, что украинец лишь недавно вернулся к тренировкам с командой после травмы.

Напомним, что финал Кубка Короля между Барселоной и Реалом состоится 26 апреля. В случае поражения королевский клуб может попрощаться с Карло Анчелотти.

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