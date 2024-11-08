Реал уже знает, на кого может рассчитывать в поединке 13-го тура Ла Лиги против Осасуны.

Куртуа, Чуамени, Алаба и Карвахаль пропустили нынешнюю тренировку “сливочных”, поэтому Карло Анчелотти придется обходиться без них. Зато Феде Вальверде тренируется в общей группе после своей микротравмы в матче ЛЧ против Милана.

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Отсутствие Куртуа означает, что третий раз подряд ворота Реала будет защищать Андрей Лунин. Предыдущие два стали сплошным кошмаром для украинца и всей команды. Подопечные Анчелотти дома проиграли Барселоне 0:4, а Милану 1:3, хотя претензий к Лунину мало.

Добавим, что матч Реал – Осасуна состоится 9 ноября, стартовый свисток в 15:00 по киевскому времени.

Tchouameni, Alaba, Courtois y Carvajal, ausentes en la sesión previa a Osasuna.



Fede Valverde entrena sin problemas.



@relevo pic.twitter.com/8RPESTSY0p — Picón (@JorgeCPicon) November 8, 2024

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