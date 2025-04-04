Реал выбрал игроков, которые сыграют против Валенсии в 30-м туре чемпионата Испании.

Главный тренер "сливочных" Карло Анчелотти включил в заявку 20 игроков на встречу против "летучих мышей", как сообщает пресс-служба клуба.

Лунин принял участие в тренировке Реала, но есть нюанс – Анчелотти раскрыл все детали относительно проблем с голкиперами

На этой неделе Мадрид всколыхнула новость о травме Андрея Лунина. Впрочем, на предматчевой тренировке украинец присутствовал и попал в заявку.

Как информирует Карлос Родригес, если не произойдет ничего неожиданного, Лунин выйдет в стартовом составе.

Напомним, Реал сыграет с Валенсией в субботу, 5 апреля. Матч начнется в 17:15 по киевскому времени. "Сливочные" сейчас находятся на втором месте в турнирной таблице Ла Лиги с 63 баллами.

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