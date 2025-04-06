Реал огласил заявку на первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов с Арсеналом.

Преодолев проблемы, вызванные кистой в задней части колена, основной вратарь Реала Тибо Куртуа вернулся в заявку "бланкос". Это стало большим облегчением для главного тренера Карло Анчелотти, который потерял Андрея Лунина – у украинца обнаружились проблемы с камбаловидной мышцей. Таким образом, вратарь сборной Украины оказался вне заявки на матч ЛЧ.

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Резервными вратарями Реала в этом матче станут Фран Гонсалес и Серхио Местре. Также в заявку Реала не попал Чуамени – он дисквалифицирован. Не нашлось там места и для травмированных Менди с Себальосом.

Заявка Реала на матч с Арсеналом:

Вратари: Куртуа, Фран Гонсалес, Серхио Местре;

Защитники: Алаба, Лукас, Вальехо, Фран Гарсия, Рюдигер, Асенсио, Хакобо, Лоренцо Агуадо;

Полузащитники: Беллингем, Камавинга, Вальверде, Модрич, Арда Гюлер, Чема;

Нападающие: Винисиус, Мбаппе, Родриго, Эндрик, Браим, Гонсало.

Напомним, что первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов Арсенал – Реал состоится во вторник, 8 апреля, начало в 22:00.