Состоялась жеребьевка 1/16 финала Копа дель Рей 2020/21. Реал и Барселона начинают борьбу за трофей. Результаты жеребьевки – в этой новости на "Футбол 24".

Жеребьевка 1/16 финала Кубка Испании началось в 14:00 по киевскому времени в штаб-квартире Королевской федерации футбола. В борьбу за трофей вступают Реал Мадрид, Реал Сосьедад, Барселона и Атлетик Бильбао, компанию которым составили еще 28 участников. Указанные 4 команды вскоре разыграют Суперкубок Испании, поэтому не принимали участия в предыдущих двух раундах Копа дель Рей.

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Мадридский Реал на этой стадии турнира встретится с Алькояно – представителем Сегунды B. Этот матч может стать дебютным официальным поединком для Андрея Лунина за первую команду "сливочных". В чемпионате Испании и Лиге чемпионов Тибо Куртуа является безусловным номером №1 для Зинедина Зидана, который ранее намекал, что украинский кипер получит свой шанс именно в Кубке страны. Как известно, в официальных встречах Зидан еще не выпускал Лунина на поле.

Заметим, что представители Примеры на этой стадии турнира не могли сыграть между собой. Один из фаворитов соревнований уже прекратил борьбу за трофей – мадридский Атлетико позорно вылетел в 1/32 финала.

Поединки 1/16 финала Копа дель Рей пройдут 16, 17, 20 и 21 января. Данная стадия турнира состоит из одного матча.

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