Потеря важных очков Реала в борьбе за чемпионство стала болезненным ударом для всех игроков "сливочных". Однако для 19-летнего Франа Гонсалеса это еще и был дебютный матч за королевский клуб, поэтому он не сдерживал своего отчаяния после финального свистка. Видео эмоциональной реакции игрока публикуют в соцсети X.

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Молодого голкипера Реала поддержали партнеры по команде и даже соперники из Валенсии. В частности Андрей Лунин, который остался в запасе на игру из-за повреждения, утешал своего одноклубника после матча и сказал тому несколько слов на ухо. 26-летний украинец как никто знает, что дебют за Реал в молодом возрасте может быть сложным в психологическом плане.

Напомним, что Лунин пропускал игру против Валенсии из-за повреждения камбаловидной мышцы. Его участие в поединке 1/4 Лиги чемпионов против Арсенала также под вопросом, однако Карло Анчелотти надеется, что Куртуа или Лунин успеют восстановиться к матчу, который состоится 8 апреля.

Los jugadores consolando a Fran González tras el partido. Les debería de dar vergüenza como han jugado y lo han dejado vencido en los dos goles. pic.twitter.com/RftRY86NzY — ??????? ♡ (@candela28_) April 5, 2025

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