Лунин услышал вердикт Реала после ужасного выступления против Румынии – топ-клуб АПЛ наготове, Мадрид уже имеет план
Реал явно надеялся на лучшее выступление Андрея Лунина на чемпионате Европы.
Представитель "сливочных" начинал Евро в статусе основного вратаря сборной Украины, однако провалил матч против Румынии (0:3) и уступил место Анатолию Трубину.
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Впрочем, Реал сохраняет полное доверие к Лунину, утверждает DefensaCentral. После неудачного выступления Флорентино Перес, директора клуба и Карло Анчелотти прислали Андрею сообщения со словами поддержки. Мадридцы до сих пор хотят сохранить вратаря, оставляя на столе контракт до 2029 года.
После завершения Евро Реал планирует провести встречу с агентом Жорже Мендешем и принять финальное решение. Если Лунин откажется продлевать соглашение, то ему будут искать новый клуб. Тут на сцене появляется Арсенал. По данным той-таки DefensaCentral, лондонцы будут готовы сделать предложение по 25-летнему вратарю, если он выйдет на рынок.
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