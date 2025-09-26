Мадридский Реал определился со списком игроков на матч 7-го тура чемпионата Испании против Атлетико.

Хаби Алонсо заявил на мадридское дерби 23 игроков, сообщает пресс-служба Реала. В список в частности попал украинский вратарь Андрей Лунин. Впрочем, "сливочные" не смогут рассчитывать на Трента Александера-Арнольда, Антонио Рюдигера и Ферлана Менди.

Голкиперы: Куртуа, Лунин, Серхио Местре.

Защитники: Карвахаль, Милитао, Алаба, Рауль Асенсио, Каррерас, Фран Гарсия, Хёйсен.

Полузащитники: Беллингем, Камавинга, Вальверде, Чуамени, Арда Гюлер, Себальйос.

Нападающие: Винисиус, Эндрик, Мбаппе, Родриго, Гонсало Гарсия, Браим Диас, Мастантуоно.

Напомним, игра Атлетико – Реал Мадрид состоится уже завтра, 27 сентября, начало в 17:15 по киевскому времени.

