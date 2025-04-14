Лишь двое игроков Реала не смогут помочь своей команде в ответном матче Лиги чемпионов с Арсеналом.

В понедельник, 14 апреля, Реал тренировался в Вальдебебасе, чтобы подготовиться к ответному матчу 1/4 финала Лиги чемпионов с Арсеналом. Как информирует Marca, в составе "бланкос" отсутствовали только два игрока – Андрей Лунин и Ферлан Менди.

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Дани Себальос продолжает прогрессировать, и выход в стартовом составе на матч с Арсеналом вполне возможен, несмотря на очевидную потерю ритма после полуторамесячного отсутствия на поле. Против Алавеса Дани вышел на поле на последние несколько минут.

На тренировке футболисты Реала выполняли восстановительные упражнения после игры с Алавесом, рондо, а также упражнения на владение мячом и прессинг.

Реал уступил Арсеналу в Лондоне со счётом 0:3. Ответный матч состоится в среду, 16 апреля.

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