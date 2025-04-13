Тренерский штаб "сливочных" включил в заявку 21 игрока на очередной матчи в Ла Лиге. В состав Реала вернулся Дани Себальйос.

"Реал – единственный клуб, кому это удавалось": Анчелотти заговорил о камбэке с Арсеналом и подтвердил возвращение лидера

Карло Анчелотти не сможет рассчитывать на четырех футболистов. Андрей Лунин, Дани Карвахаль, Эдер Милитао и Ферлан Менди до сих пор не восстановились после травм. Украинец, к слову, пропускает третий матч подряд. Лунин не попадал в заявку на игру с Валенсией и Арсеналом в ЛЧ.

Напомним, Реал сыграет с Алавесом 13 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 17:15.