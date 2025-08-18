Лунин услышал вердикт на дебютный матч Алонсо в Ла Лиге – Реал потерял сразу 5 игроков
Тренерский штаб Реала определился с заявкой на матч первого тура против Осасуны в Ла Лиге.
Хаби Алонсо дебютирует во главе Реала в матче против Осасуны. На эту встречу наставник "сливочных" вызвал 22 игроков, сообщает пресс-служба "сливочных".
Андрей Лунин попал в заявку Реала, как и Тибо Куртуа. Хаби Алонсо не сможет рассчитывать на Джуда Беллингема, Эдуардо Камавинга, Эндрика, Ферлана Менди. Все четверо травмированы. Что касается Антонио Рюдигера, он не сыграет из-за дисквалификации.
Матч Реала и Осасуны запланирован на вторник, 19 августа. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
