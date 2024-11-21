Приблизился момент, к которому украинец должен был бы быть готовым. Тибо Куртуа восстановился после травмы и вскоре займет место в воротах команды, поэтому Лунину придется снова сесть в запас.

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По информации DefensaCentral, Анчелотти решил, что в Лиге чемпионов против Ливерпуля (27 ноября) точно будет играть Куртуа, по игре с Леганесом (24 ноября) в Ла Лиге еще предстоит принять окончательное решение.

В то же время издание утверждает, что итальянский специалист уже провел соответствующий разговор с Луниным, отметив его хорошую игру. "Мне больно, в последних матчах ты был великолепен", – якобы сказал Анчелотти.

Отметим, что в нынешнем сезоне украинский голкипер успел сыграть за Реал 5 матчей во всех турнирах пока Тибо Курута отсутствовал из-за повреждения.

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