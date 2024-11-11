Украинский голкипер Реала Андрей Лунин достиг уникального достижения, став первым вратарем команды в 21 веке, которому удалось оформить ассист. 25-летний украинец сделал голевой пас через все поле на бразильского нападающего Винисиуса Жуниора, который забил хет-трик в матче против Осасуны (4:0). Впечатляет и процент точных пасов Лунина – 93%, с двумя неточными лонгболами.

После матча в Инстаграме Андрей поделился, что его жена Анастасия не смогла быть на трибунах Сантьяго Бернабеу из-за проблем со здоровьем. Из-за этого украинец также отказался от поездки в расположение сборной Украины.

В игре против Осасуны Карло Анчелотти не мог рассчитывать на нескольких игроков: Эдер Милитао из-за разрыва крестообразных связок выбыл на три недели, а Лукас Васкес также получил травму. Поэтому, "сливочным" придется активно действовать на зимнем трансферном рынке, чтобы усилить защиту. Одним из возможных вариантов является центральный защитник саудовского Аль-Насра Эмерик Ляпорт, за которого клуб требует около 30 миллионов евро. Подробнее обо всем этом и другом смотрите на YouTube-канале "Футбол 24".