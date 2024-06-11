"Какими были мои эмоции от прощания с Кроосом? Не знаю, плакать хотелось. Это потеря не просто для клуба, а для всего футбола, в принципе. Футбол теряет хороший футбол.

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Да, он еще будет играть в сборной Германии и если говорить за Крооса, то мне бы хотелось, чтобы он выиграл еще один трофей. Мы с ним разговаривали, шутя. Я ему сказал, что было бы неплохо встретиться в финале, потому что это для меня была бы последняя встреча с ним как с футболистом", – сказал Лунин в интервью для ВЗБОРНА.

Напомним, что Кроос объявил о завершении карьеры после Евро-2024. За "сливочных" полузащитник выступает с 2014 года. С Реалом Кроос стал четырехкратным чемпионом Испании, четыре раза выигрывал Суперкубок Испании и столько же раз побеждал в финале Лиги чемпионов. В общем Кроос сыграл за "сливочных" в 463 матчах, в которых забил 28 голов и отдал 98 ассистов.

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