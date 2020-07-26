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Лунин трогательно попрощался с Овьедо перед возвращением в Реал

06:30 - Читати українською
Лунин трогательно попрощался с Овьедо перед возвращением в Реал
Андрей Лунин / Фото Instagram

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин поблагодарил Овьедо за сотрудничество.

"Сезон взлетов и падений завершился. Хочу сказать спасибо клубу Овьедо, футболистам и тренерскому штабу за помощь и доверие, за эти шесть месяцев вместе.

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Я получил огромный опыт. Было приятно бороться за этот клуб и этот город. Спасибо за поддержку, я был счастлив в Овьедо – и в клубе, и в городе. Желаю вам больших успехов, потому что вы заслуживаете гораздо большего", – написал Лунин в Instagram.

В нынешнем сезоне Сегунды 21-летний голкипер провел 20 матчей, в которых пропустил 20 мячей. Напомним, цвета Овьедо Андрей защищал на правах аренды, права на вратаря принадлежат мадридскому Реалу.

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Теги
Реал Мадрид Реал Мадрид Украинцы за рубежом Овьедо Овьедо Андрей Андрей Лунин
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