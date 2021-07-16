Голкиперу Андрею Лунину следует мириться с малой игровой практикой, если он останется в Реале на сезон 2021/22.

"Лунин находится в неопределенности. Либо он хочет иметь регулярную практику в другом клубе, играть по 30-38 матчей за сезон, либо...

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Очевидно же, что украинец не претендует на место Куртуа. По моему мнению, Лунин теряет важнейшие годы в своем формировании, ведь он обладает бешеным потенциалом. Если Мадрид не провалится в Кубке Испании, как против Алькояно, то Лунин может рассчитывать на 8-10 матчей в следующем сезоне", – резюмировал эксперт телешоу El Chiringuito Диего Плаза в комментарии Футбол 24.

Напомним, контракт Лунина с Реалом рассчитан до лета 2024 года, а нынешняя цена за Transfermarkt составляет 3 млн евро.

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