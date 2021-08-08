Гранды европейского футбола Милан и Реал сыграли товарищеский поединок, который так и не подарил голов – 0:0.

Товарищеский матч

Реал Мадрид – Милан – 0:0

Нереализованный пенальти: Бейл, 41

Команды встретились на нейтральном поле в австрийском Клагенфурте. Андрей Лунин начал поединок в запасе, а в воротах вышел основной кипер "сливочных" Тибо Куртуа. Также с первых минут появился Дэвид Алаба, для которого это был дебют в футболке Реала.

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Лучший шанс в первом тайме имел Гарет Бейл. Мадридцы заработали право на пенальти после фола Давиде Калабрии, но валлиец не сумел поразить ворота Майка Меньяна, который присоединился к "россонери" в текущее трансферное окно. Новичок совершил эффектный сейв.

На вторую половину игры Карло Анчелотти выпустил ряд других игроков, среди которых нашлось место и для Андрея Лунина. Украинский кипер несколько раз вступил в игру – в частности, спас свою команду после удара Браима Диаса, который выступает в Милане на правах аренды именно из Реала.

Lunin amazing save



Real Madrid vs Milan pic.twitter.com/3hYhQ2pKZ8 — SportsBoxingUA (@sports_ua) August 8, 2021

В конце концов, благодаря удачным действиям вратарей голов так и не было. 0:0 – до первого официального матча Реала в сезоне 2021/22 осталось меньше недели. 14 августа подопечные Карло Анчелотти сыграют против Алавеса. Милан стартует в Серии А только 23 числа поединком с Сампдорией.

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