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Лунин сыграет в Кубке Испании против Райо Вальекано – Пеллегрино поставил украинца в стартовый состав

10:14 219 Читати українською
Лунин сыграет в Кубке Испании против Райо Вальекано – Пеллегрино поставил украинца в стартовый состав
Андрей Лунин / Фото: соцсети

Украинский голкипер Андрей Лунин наконец-то получит шанс проявить себя в футболке Леганеса.

Сегодня Леганес будет принимать Райо Вальекано в рамках 1/16 Кубка Испании.

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Ворота хозяев с первых минут будет защищать 19-летний Андрей Лунин. Об этом сообщил наставник Леганеса Маурисио Пеллегрино на предматчевой пресс-конференции.

Таким образом, уже сегодня Лунин проведет дебютный матч в футболке Леганеса. Отметим, что Реал отдал Андрея в аренду Леганесу в надежде, что украинский голкипер будет игровую практику, но Пеллегрино пока не давал ему возможности проявить себя.

Матч Кубка Испании Леганес – Райо Вальекано начнется сегодня в 21:30.

Теги
Испания Андрей Лунин Андрей Лунин Кубок Испании Леганес Леганес Кубок Испании 2018/19
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