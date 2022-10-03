Голкипер Реала Андрей Лунин, как и ожидалось, стал главным претендентом на место в воротах в матче 3-го тура группового тура Лиги чемпионов против Шахтера.

Куртуа не успеет восстановиться от травмы, из-за которой пропустил игру с Осасуной, поэтому бельгиец не сыграет и против Шахтера, сообщает журналист Хосе Луис Санчес.

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Несколько иная информация у El Partidazo de Cope: Куртуа уже нет повреждения, но будет работать с физиотерапевтами и будет работать в тренажерном зале, поэтому есть небольшая вероятность сыграть в матче против Шахтера. С командой также тренируются Лукас Васкес и Лука Модрич, пропустившие игру с Осасуной.

Таким образом, именно Лунин может сыграть против "горняков" во втором поединке в составе Реала. Поединок против Реала состоится уже 5 октября, начало встречи в 22:00.

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