Официальный сайт мадридцев подтвердил, что у испанского голкипера диагностирована травма приводящей мышцы правого бедра.

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Ожидается, что Кепа Аррисабалага пропустит от двух до трех недель. В связи с тем, что испанец не вернется раньше, чем после паузы на национальные сборные, Андрей Лунин должен сыграть с первых минут против Валенсии. Встреча с "летучими мышами" запланирована на 11 ноября.

Кепа получил повреждение перед матчем с Брагой в Лиге чемпионов. Украинец заменил его в стартовом составе и провел отличный матч.

Стоит напомнить, что за Валенсию сейчас выступает украинский нападающий Роман Яремчук.

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