Реал уверенно выиграл товарищеский матч против Тироля. Смотрите видео голов и обзор игры с участием Андрея Лунина.

Реал не почувствовал серьезного сопротивления со стороны представителя австрийской Бундеслиги. Уже до 13-й минуты забили Милитао и Мбаппе. После перерыва Килиан оформил дубль, а на последние полчаса Хаби Алонсо сменил почти весь состав.

Реал легко разбил команду из Австрии в спарринге – издевательский дубль Мбаппе, Лунин получил крохи и спас

Свое время получил Андрей Лунин и совершил серьезный сейв. Нападающий Тироля Тобиас Анзельм вывалился на свидание с украинцем, однако бесхитростно пробил по центру – вратарь Реала даже зафиксировал мяч. "Изгнанник" Родриго довершил избиение четвертым голом.