Лунин станет дублером Куртуа, но не оставит Овьедо в беде

Лунин вернется в Реал не раньше августа

Украинский голкипер продолжит сотрудничество с Астурийского клубом на период возможного возобновления сезона.

Андрей Лунин будет выступать за мадридский Реал в сезоне 2020/21, подтверждает информацию ряда испанских СМИ авторитетное радио COPE. Аренда 21-летнего украинца с Овьедо завершается 30 июня, но Реал не оставит астурийцев без основного вратаря при условии доигрывания текущей кампании.

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Таким образом, наш чемпион мира должен задержаться в Сегунде минимум до начала августа, когда планируется завершить все европейские первенства. Несмотря на отсутствие каких-либо договоренностей между клубами "бланкос" с радостью помогут Овьедо. Интересно, что астурийский клуб рискует потерять всех вратарей – Шампань и Эрреро станут свободными агентами.

Реал вроде бы доволен прогрессом Лунина в Овьедо. Украинец убедил тренерский штаб Зидана, что готов выполнять роль второго вратаря мадридского гранда.

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