В субботу, 26 апреля, состоялся финал Кубка Испании между Барселоной и Реалом. Королевский клуб уступил сопернику в дополнительное время со счетом 2:3. После финального свистка произошел интересный момент с участием украинского голкипера Андрея Лунина.

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Эмоций после поражения не сдерживал Джуд Беллингем. 21-летний хавбек хотел высказать претензии судейской бригаде, однако партнеры по команде попытались его успокоить. Впоследствии к англичанину подошел Лунин: украинец обнял Джуда и увел его подальше от арбитров. Но во время разговора разгневанный Беллингем агрессивно оттолкнул вратаря, однако Андрей не растерялся и снова подошел, поддержав партнера.

К слову, в финальном поединке украинский голкипер остался на скамейке запасных. В нынешнем сезоне Андрей Лунин провел за Реал 12 матчей, в которых пропустил 19 мячей и четыре раза сохранил свои ворота нетронутыми.

Bellingham got a red card for THAT? pic.twitter.com/5uL4gKNy2P — ِ (@JB5theGoat) April 27, 2025

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