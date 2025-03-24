Стамбульский клуб не намерен продлевать контракт с 38-летним ветераном Фернандо Муслерой, соглашение которого завершается этим летом. Поэтому Галатасарай активно ищет нового основного вратаря. Главный кандидат на эту позицию – Андрей Лунин. Турецкий гранд попытается убедить 26-летнего украинца переехать в Стамбул, делая ставку на выступления команды в Лиге чемпионов и серьезные амбиции клуба.

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По информации Sporx, руководство Галатасарая готово выделить значительную часть трансферного бюджета на этот переход и в ближайшее время начнет официальные переговоры с мадридским Реалом. Однако Луниным интересуются не только 24-кратные чемпионы турецкой Суперлиги – среди потенциальных претендентов также называют Манчестер Юнайтед, ПСЖ и Баварию. Transfermarkt оценивает украинца в 20 млн евро.

Напомним, что в 2024 году Лунин подписал новый контракт с Реалом, который рассчитан до лета 2030-го. В нынешнем сезоне украинский вратарь провел за "сливочных" 9 матчей и пропустил 13 мячей.

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