Вратарь Реала Андрей Лунин стал одной из причин конфликта наставника Фенербахче Жозе Моуринью с боссами клуба.

Жозе Моуринью хочет провести замену на вратарской позиции. В клубе недовольны уровнем выступлений серебряного призера ЧМ-2018 Доминика Ливаковича, который также недоволен своей ситуацией в клубе, из-за чего сеу Жозе хочет другого вратаря, сообщает AS.

Моуринью соблазняет Лунина щедрым предложением – украинец сделал выбор

Чтобы избавиться от хорвата, Фенербахче ведет переговоры с Ноттингемом Форест, которому хочет отдать Ливаковича на правах аренды и взять на себя часть зарплаты. В то же время турецкий клуб обратился к Реалу относительно стоимости трансфера Лунина.

К слову, именно из-за желания подписать Андрея Лунина и Марко Асенсио у Моуринью возникли разногласия с руководителями Фенербахче – наставник недоволен отсутствием трансферов. "Я не думаю, что были приложены какие-то дополнительные усилия для подписания контрактов. Если бы Лига чемпионов была главной целью нашего клуба, я думаю, что что-то случилось бы с новичками во время игр против Фейеноорда или Бенфики".

На это вице-президент Фенербахче ответил риторическим вопросом: "А что особенного в Бенфике?" Заметим, что первая игра между Фенербахче и Бенфикой завершилась ничьей 0:0.

Экс-защитник Динамо дебютировал в матче против Моуринью – украинец создал момент, но стал худшим в команде