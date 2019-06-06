toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Франция
УКРАИНА - СЕРБИЯ НИДЕРЛАНДЫ - АНГЛИЯ КРИШТИАНУ РОНАЛДУ ТРАНСФЕРЫ

Лунин стал на защиту Неймара в деле об изнасиловании

13:52 32 Читати українською
Лунин стал на защиту Неймара в деле об изнасиловании
Неймар / Фото REUTERS

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин не смог пройти мимо скандала с участием форварда ПСЖ Неймара.

В сети появилось видео скандального инцидента, через который бразильский форвард может оказаться за решеткой. По мнению Андрея Лунина – видоролик подтверждает невиновность Неймара.

Неймар получил серьезную травму – бразилец пропустит Копа Америка

"Неймар невиновен, просто надо показать это видео", – написал украинский вратарь в Твиттере.

На видео можно увидеть, как 27-летний форвард вместе с потенциальной "жертвой" ложатся в постель, но через несколько мгновений девушка начинает неистово бить Неймара.

Напомним, на бразильца подали в суд по обвинению в изнасиловании. Сам Неймар заверил, что интимные отношения с истицей были по обоюдному согласию.

"Пішли усі н***й": чому Неймар занедбав свою кар'єру в Парі Сен-Жермен

blog_ava
Малиновский назвал лучшего молодого украинского игрока
11:31
353
Теги
Неймар Неймар Франция Андрей Лунин Андрей Лунин
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
7
час
:
43
мин
Нидерланды
21:45
Англия
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук