Лунин стал на защиту Неймара в деле об изнасиловании

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин не смог пройти мимо скандала с участием форварда ПСЖ Неймара.

В сети появилось видео скандального инцидента, через который бразильский форвард может оказаться за решеткой. По мнению Андрея Лунина – видоролик подтверждает невиновность Неймара.

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"Неймар невиновен, просто надо показать это видео", – написал украинский вратарь в Твиттере.

На видео можно увидеть, как 27-летний форвард вместе с потенциальной "жертвой" ложатся в постель, но через несколько мгновений девушка начинает неистово бить Неймара.

Напомним, на бразильца подали в суд по обвинению в изнасиловании. Сам Неймар заверил, что интимные отношения с истицей были по обоюдному согласию.

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