Голкипер Реала Андрей Лунин стал худшим игроком матча с Жироной (2:4). Сразу два статистических портала – WhoScored и SofaScore – поставили украинцу самые низкие баллы.

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Украинец пропустил 4 гола и совершил 1 сейв при 5 ударах в створ ворот, 1 раз успешно сыграл на выходе, совершил 37 касаний мяча и отдал 26 точных передач из 31 (84%). WhoScored поставил Лунину 5,4 балла, а SofaScore – оценку 5,6.

К слову, еще один украинец – Виктор Цыганков – получил за свою игру крепкие 6,7 и 6,8 балла соответственно. За 72 минуты на поле он сделал 29 касаний мяча, отдал 14 точных передач из 20 (70%), нанес 3 удара по воротам, провел 1 удачную обводку при 1 попытке, заблокировал 1 удар и 1 раз вынес мяч. Показатель ожидаемых голов (xG) Виктора составил 0,15.

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