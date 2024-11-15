9 ноября в 13-м туре Ла Лиги мадридский Реал на Сантьяго Бернабеу принимал Осасуну. Матч завершился уверенной победой хозяев со счетом 4:0.

Лунин похвастался видео своих удивительных сейвов в Реале – даже Мбаппе и Эндрик бессильны против украинской стены

Украинский голкипер Реала Андрей Лунин стал одним из героев встречи, отметившись ассистом на Винисиуса. На 61-й минуте он точно отправил мяч через все поле, что завершилось результативным ударом бразильца.

Этот момент не остался без внимания Ла Лиги. В социальных сетях организаторы чемпионата опубликовали эпизод с ассистом Лунина, оформив его в виде комикса. Также отмечено, что украинец стал первым вратарем Реала в XXI веке, которому удалось записать на свой счет голевую передачу.

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