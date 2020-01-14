Лунин стал ближе к Овьедо – на украинца рассчитывают уже в следующем матче

Мыльная опера с трансфером голкипера сборной Украины может завершиться уже сегодня. Если не случится большой неожиданности, Андрей Лунин отправится в Сегунду.

Овьедо совершил важный шаг для активизации работы на трансферном рынке. "Карбайонес" практически завершили переход нападающего Хоселу в Тенерифе. Форварду осталось только поставить подпись под личным контрактом. Ожидается, что это случится в ближайшие часы, сообщает elcomercio.es.

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Продажа 28-летнего испанца очень важна для "синих" в контексте разблокирования трансферов на вход. Дело в том, что у Овьедо нет свободных средств, чтобы работать над усилением команды. Поэтому сначала нужно продавать, а уже потом покупать.

Трансфер Хоселу автоматически активизирует два подписания, которые клуб уже согласовал. Речь идет о полузащитнике Луисми и голкипере Андрее Лунине. Если все пойдет по планам клуба, то эти переходы будут немедленно зарестровани в Лиге, то исполнители могут отправиться с командой уже на следующий матч Сегунды против Альмерии, который состоится 16 января.

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Добавим, что ворота Овьедо защищает 34-летний Нерео Шампань, однако астурийский клуб гарантировал Лунину место в основе, если он согласится на переход. Это основная причина, почему экс-кипер Зари выбрал вариант с более низким дивизионом. В сезоне 2019/20 "синие" пропустили 33 мяча в 22 матчах Сегунды – второй худший результат первенства вместе с Луго. Больше пропустил лишь кризисный Депортиво (35).