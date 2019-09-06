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Лунин сравнил штрафные удары в исполнении Малиновского и Крооса

00:00 18 Читати українською
Лунин сравнил штрафные удары в исполнении Малиновского и Крооса
Андрей Лунин / Фото ФК Реал

Голкипер сборной Украины и испанского Вальядолида оценил мастерство и уровень исполнения стандартных положений Тони Крооса и Руслана Малиновского.

"У кого в Реале самый крутой удар? Да у половины команды: те же Гарет Бэйл, Марк Асенсио. У Карима Бензема прекрасно поставленный удар, четкий.

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А если сравнивать кто лучше бьет штрафные удары – Тони Кроос или Руслан Малиновский, то скажу так: на одном уровне ребята", – рассказал Лунин YouTube-проекту "Трындец".

Напомним, украинский голкипер, права на которого принадлежат Реалу, сезон 2018/19 провел в аренде в Леганесе, однако сыграл за клуб лишь 6 матчей. В нынешней кампании за Вальядолид Лунин еще не дебютировал.

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Теги
Тони Кроос Тони Кроос Руслан Малиновский Руслан Малиновский Реал Мадрид Реал Мадрид Вальядолід Вальядолід Испания Андрей Лунин Андрей Лунин
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