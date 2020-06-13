Лунин спас матч для Овьедо, – испанский журналист

Директор отдела спорта испанского издания La Nueva España Игнасио Аспаррен оценил игру голкипера сборной Украины по мотивам матча Овьедо – Понферрадина (0:0).

"Считаю, что Лунин наиграл на 7 из 10-ти. Он не очень хорошо начал матч, это правда, но заметно прибавлял в течение игры.

Роскошные сейвы Лунина в видеообзоре матча Овьедо – Понферрадина

Был одним из лучших. Во втором тайме он спас очко красивым сейвом", – рассказал Аспаррена для Футбол 24.

Напомним, 21-летний украинец выступает за Овьедо на правах аренды, права на голкипера принадлежат мадридскому Реалу. В нынешнем сезоне Сегунды Андрей провел 10 матчей, в которых пропустил 10 мячей.

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