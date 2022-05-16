Украинец совершил несколько хороших сейвов, среди которых отбитый пенальти в исполнении Альваро Негредо.

Феерия Лунина і суперслалом Родриго в видеообзоре матча Кадис – Реал – 1:1

"Великолепная игра", – написал Тибо Куртуа, который и не позволяет Лунину получать больше времени на поле. "Лунин действительно хорошо выступает. Учитывая его скромную практику, он сыграл очень хорошо", – добавил защитник Начо.

Добавим, что для Лунина это был всего лишь четвертый матч в сезоне и второй в чемпионате. Андрей никак не может уберечь ворота "сухими", пропуская строго по одному голу в каждой встрече.

Лунин стал героем Реала в матче Примеры: отбитый пенальти, звание лучшего и не только