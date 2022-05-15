Наставник "бланкос" Карло Анчелотти прибег к ротации. Мысленно он уже в финале Лиги чемпионов, ведь в Примере все дела решены – команда с 30 апреля досрочный чемпион.

Лунин размышляет о новой аренде из Реала – в Мадриде в восторге от трудовой этики украинца

Как и ожидалось, на матч 37-го тура против Кадиса в воротах выходит Андрей Лунин, недавно игравший против Атлетико (0:1). Тибо Куртуа нет даже в заявке. Прямую видеотрансляцию поединка можно посмотреть на MEGOGO , а за текстовой онлайн-трансляцией можно следить на Футбол 24 . Стартовый свисток раздастся в 20:30.

Состав Реала: Лунин – Лукас Васкес, Милитао, Вальехо, Начо – Каземиро, Кроос, Вальверде – Асенсио, Мариано, Родриго.

Состав Кадиса: Ледесма – Эспино, Фали, Эрнандес, Акапо – Идрисси, Алькарас, Фернандес, Собрино – Негредо, Перес.

Напомним, украинец перешел в Реал 4 года назад и наиграл всего 4 поединка за столичную команду, находясь все время в тени Куртуа. За это время Андрей трижды отправлялся в аренду, где в общей сложности провел 33 встречи (сначала были неудачные периоды в Леганесе и Вальядолиде, затем неплохие выступления в Овьедо).