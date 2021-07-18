Голкипер мадридцев Андрей Лунин получает игровую практику во время товарищеских встреч в межсезонье.

Контрольный матч

Реал Мадрид – Райо Вальекано – 1: 1

Голы: Иско (пен) – Чуст (АГ)

Соперником команды Карло Анчелотти во втором спарринге межсезонья был Райо Вальекано. Тайный матч, на который не допустили СМИ, завершился ничьей 1:1.

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Свое игровое время на поле получил Андрей Лунин, но сыграть на ноль ему не удалось. Виктор Чуст опрометчиво забил в свои ворота, а украинец не спас. За Реал также отличился Иско с пенальти, но мяч уже полетел в правильную сторону.

К слову, 25 июля у "сливочных" запланирована контрольная встреча с Рейнджерс, а 8 августа команда Анчелотти встретится в спарринге с Миланом.

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