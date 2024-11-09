Лунин, который в последних матчах играл за Реал, а сегодня даже отдал свой первый ассист в карьере, не поедет в сборную Украины, которой предстоит провести матчи Лиги нации против Грузии и Албании.

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"Дмитрий Ризнык заменит Андрея Лунина в составе сборной. Вратарь Реала не сможет помочь команде в ноябрьских матчах по семейным обстоятельствам", – сообщает пресс-служба УАФ.

Стоит заметить, что в команде Сергея Реброва Лунин проигрывал конкуренцию Анатолию Трубину. В последний раз Андрей играл за сборную Украины еще в первом туре группового этапа Евро-2024. Кстати, в октябре голкипер Реала также не был в расположении национальной команды, тогда причиной стала инфекция.

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