Лунин снова не получает шанс в Вальядолиде – не спасают даже ошибки конкурента

Наставник Вальядолида Серхио Гонсалес, несмотря на значительную полемику, не собирается проводить ротацию на позиции голкипера – Андрей Лунин пока остается вторым вратарем команды.

Андрей Лунин все еще не дебютировал за Вальядолид – после перехода из Реала на правах аренды чемпион мира U-20 остается лишь резервным голкипером в команде Серхио Гонсалеса. Безоговорочным первым номером Вальядолида является бывший голкипер Барселоны Жорди Масип, ошибка которого в матче прошлого тура против Гранады лишила команду важных двух очков.

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Логично, что после этого на Масипа и самого Серхио Гонсалеса полилось огромное давление с намеком на то, что украинский голкипер заслужил свой шанс наконец-то выйти в основе. Впрочем, если наставник несколько дней отмалчивался, то сейчас четко дал понять, что на поединок против Эспаньола (начало 29 сентября в 13:00) не будет проводить ротации на вратарской позиции. Ранее Гонсалес анонсировал, что Лунин может получить свой шанс в Кубке Испании, но Вальядолид начнет выступления в турнире только зимой.

"Безусловно, именно Масип выйдет в основе на матч с Эспаньолом. Это наш основной голкипер и я доверяю ему.

Встреча против Эспаньола имеет для меня важное значение. Я отдал этой команде много лет карьеры и счастлив возвращаться сюда. Конечно, хозяева будут настроены на положительный результат, однако нам также очень нужны очки", – цитирует тренера Marca.

Заметим, что в 6-ти стартовых турах Вальядолид набрал 6 очков и занимает 14 место в турнирной таблице Ла Лиги. Жорди Масип в этих поединках пропустил 8 голов.

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