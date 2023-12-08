"Кепа вернулся, и хорошо, что у нас есть два вратаря, которым мы можем доверять. Посмотрим. Лунин показал себя очень хорошо, когда играл, и это решение я собираюсь принять завтра относительно следующих игр.

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Игры Лунина были хорошими, и я думаю, что он заслуживает того, чтобы его приняли во внимание. С Кепой ничего не изменилось, мы уверены в нем. Лунин показал характер и индивидуальность. От того, будет ли играть один или другой, ничего не изменится. Возможно, я применю ротацию в этих играх", – сказал Анчелотти на предматчевой пресс-конференции.

Напомним, ранее наставник Реала неоднократно заявлял, что именно Кепа будет основным вратарем, хотя Лунин провел надежный отрезок сезона, пропустив лишь 1 гол в 3 матчах.

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