Голкипер Реала Андрей Лунин засветился на видео мадридцев перед полуфиналом Клубного ЧМ-2025.

Реал сыграет против ПСЖ в полуфинале Клубного ЧМ-2025 в среду, 9 июля. Перед важной игрой пресс-служба клуба решила немного развлечь фанатов, устроив челлендж.

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У игроков "сливочных" спросили, как будет на их языке слово "полуфинал". Когда очередь дошла Андрея Лунина, то он употребил русское слово "полуфинал". СММ Реала на видео в титрах написал правильное слово.

Кроме украинца, в ролике приняли участие Винисиус Жуниор, Арда Гюлер, Джуд Беллингем, Килиан Мбаппе, Лука Модрич, Антонио Рюдигер, Тибо Куртуа, Эдуардо Камавинга, Родриго и Давид Алаба.

Напомним, что встреча между Реалом и ПСЖ начнется в 22:00 по киевскому времени.

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