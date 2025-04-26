Мадридский клуб обвинил судей в предвзятости и устроил своеобразный бойкот, пропустив все традиционные предматчевые мероприятия. В частности, "сливочные" проигнорировали тренировку на газоне севильской Ла Картухи.

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К отелю Реала все же подали автобус, который обычно забирает всю команду и тренерский штаб. Впрочем, вышел одинокий Андрей Лунин. По всей видимости, украинец не знал о "бунте" и вышел на улицу, а остальные члены делегации мадридцев оставалась в отеле.

Напомним, в СМИ ходили слухи, что Реал не выйдет даже на матч, но клуб официально опроверг эту информацию. Финал Кубка Испании против Барселоны должен начаться сегодня (26 апреля) в 23:00 по киевскому времени.

Nadie avisó a Lunin de que el Madrid no iba a entrenar pic.twitter.com/A5LWd6mxuo — Yihi (@YihiRM) April 25, 2025

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