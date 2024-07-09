Ситуация с украинским голкипером довольно сложная. Реал хочет продлить контракт до 2029 года и уже сделал соответствующее предложение. Однако Лунин до сих пор не дал ответа. Сомнения игрока связаны с тем, что он больше не хочет быть вторым номером, а в Мадриде настроены дальше делать ставку на Куртуа, который уже залечил травму.

Лунина может заменить звездный голкипер – агент украинца готовит его уход из Реала

По информации Relevo, вскоре должна состояться встреча агента Андрея Жорже Мендеша с клубом. Тем временем пригласить украинца хочет Арсенал, который готов перейти к решительным действиям. Правда, в Лондоне тоже не дают Лунину гарантий. Для англичан это больше замена Арону Ремсдейлу, который был дублером Давида Рая.

Пока нет никакой конкретики относительно будущего, Лунин решил продемонстрировать клубу профессиональный подход. Андрей уже сообщил Реалу, что будет в расположении команды в первый день возобновления тренировок, 15 июля. Более того, 25-летний голкипер попросил разрешения начать работу даже до этой даты.

В руководстве Реала ожидают решения вопроса с контрактом в ближайшие дни. Большинство все еще хочет сохранить Лунина, но уже есть те, кто был бы рад продать украинского голкипера за хорошую сумму.

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