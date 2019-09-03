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Лунин: Шевченко – тренер высокого уровня, ему есть что донести игрокам

13:16 34 Читати українською
Лунин: Шевченко – тренер высокого уровня, ему есть что донести игрокам
Андрей Лунин / УАФ

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин поделился ожиданиями от предстоящего матча отбора к Евро-2020 против Литвы.

"Вальядолид – команда хорошего уровня, здесь есть все условия для развития игроков. Когда дебютирую за клуб? Об этом никогда не говорят, но я всегда готов.

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Матч против Литвы сыграем на искусственном поле? Надо играть. У нас будет одна тренировка на искусственном поле, немножко должны привыкнуть.

Шевченко – тренер высокого уровня. Когда он только возглавил сборную, он уже был автоматически с большим опытом за плечами. Ему есть что передать, донести футболистам. Шевченко также очень хороших помощников", – поделился Лунин в комментарии Telegraf.

Напомним, сборная Украины проведет матч отбора к Евро-2020 против Литвы 7 сентября, а 10-го встретится с Нигерией.

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