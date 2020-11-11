Андрей Лунин в последний раз выходил на поле в официальных матчах еще 20 июля – почти 4 месяца назад. Зидан и Шевченко не дают ему шансов, жалуется издание AS.

Прошло 114 дней с момента последнего матча 21-летнего голкипера за Овьедо. После этого – ни минуты в официальных поединках. Лунин остается единственным игроком первой команды мадридского Реала, который не выходил на поле в сезоне 2020/21. Наш чемпион мира (U-20) оформил печальное "достижение" после разгромного поражения "бланкос" на Месталье. Даже давно списанный Зиданом Мариано получил свои несчастные 14 минут – это один из двух футболистов, которые оставались без игровой практики на старте нынешней кампании.

Польша – Украина: Лунин оценил свои шансы сыграть в товарищеском поединке

"Лунин знал, кто будет первым номером, когда его информировали о возвращении в Мадрид. Куртуа провел все 11 матчей в Ла Лиге и ЛЧ. Оставшись без вариантов в клубе, единственным утешением для украинца должна была стать национальная сборная, но и здесь у него не было шансов проявить себя. В сентябре Андрей оказывался в резерве на матчи против Швейцарии и Испании, а в октябре – покинул расположение сборной из-за ошибочного тест на COVID-19.

Хотя он сохраняет спокойствие и продолжает упорно работать, нынешняя ситуация напоминает о неудачных трансферах в Леганес и Вальядолид, с очень ограниченной ролью. Лунину нужно набираться опыта как раз через матч, но сейчас этого нет. Последний раз украинец наслаждался игрой в Овьедо – 30% сухих матчей и один из ключевых факторов спасения астурийцев", – пишет AS перед товарищеской встречей Польша – Украина.

Напомним, что последний официальный поединок с участием Лунина датируется 20 июля этого года. Овьедо, цвета которого украинец защищал на правах аренды, встречался на выезде с Эльче (1:2). На экваторе сезона 2019/20 астурийскому клубу грозило понижение в классе, но приход Лунина кардинально изменил ситуацию. Уверенная игра нашего кипера помогла "синим" покинуть зону вылета и сохранить прописку в Сегунде.

"Він не може чекати на Реал усе життя": Зізу проганяють через "cуїцидальне" рішення – Пересу підкинули 6 кандидатів