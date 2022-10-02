Тибо Куртуа вернулся из сборной с болью. После медицинских тестов у бельгийского голкипера диагностирован радикулит – проблемы с левым седалищным нервом, сообщает официальный сайт Реала.

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Из-за проблем со здоровьем у Куртуа сегодня в стартовом составе Мадрида выйдет Лунин. Украинский вратарь сыграет против Осасуны в рамках чемпионата Испании.

Этот матч станет первым для Андрея в сезоне. Правда, он набрал игровую форму, отыграв за сборную Украины с Арменией и Шотландией. В этих поединках Лунин не пропустил ни одного гола.

В конце прошлого сезона после оформления чемпионства Анчелотти доверил Лунину два матча Примеры: дерби с Атлетико (0:1) и выездной матч с Кадисом (1:1).

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