"Что бы я выбрал – победу в Лиге чемпионов с Реалом или выход на ЧМ-2022 со сборной Украины? На данный момент 100% для меня, для всех наших людей – это выход на чемпионат мира. Это даже не обсуждается.

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А вот в таком личном, профессиональном характере мне хотелось бы сначала Лигу чемпионов выиграть, ведь это первая игра. И после ее завершения выйти с украинским флагом. А после этого – 1 и 5 июня – чтобы была путевка на чемпионат мира", – сказал Лунин в эфире Вацко Live.

Напомним, 23-летний кипер попал в список Александра Петракова на матч отбора ЧМ-2022 против Шотландии, который будет сыгран 1 июня в Глазго. Перед этим у Лунина есть шанс выиграть Лигу чемпионов – 28 мая Реал в финале сыграет против Ливерпуля.