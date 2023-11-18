Украинский голкипер Реала Андрей Лунин продолжает тренироваться с мадридской командой во время перерыва на международные матчи.

Мадридский Реал на своем аккаунте в Twitter показал фрагмент из тренировки первой команды. В частности, камера зафиксировала невероятный сейв украинского голкипера Андрея Лунина.

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Лунин "вытащил" мяч из "девятки" своих ворот после удара партнера по команде – сейв оказался еще более эффектным. Даже пресс-служба "сливочных" оценила старания голкипера.

Напомним, в нынешнем сезоне Ла Лиги Реал занимает второе место, имея в своем активе 32 турнирных пункта после 13 сыгранных матчей. Подопечные Карло Анчелотти уступают лидерству Жирони, за которую выступают Артем Довбик и Виктор Цыганков.

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