Лунин сделал амбициозное заявление о возвращении в Реал – украинец еще не сказал последнего слова в Мадриде

Голкипер Овьедо Андрей Лунин уверен, что сможет получить шанс в Реале, которому принадлежит его контракт.

"Сейчас я не знаю, я действительно не знаю. Посмотрим. Конечно, я хотел бы вернуться в Мадрид и побороться за номер один в Реале. Но мы увидим чуть позже, чего хочет тренер и что произойдет с этой ситуацией на карантине. Я надеюсь, что все будет хорошо.

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Конечно, я вижу себя вратарем мадридского Реала. Если бы этого не было, то нет смысла приезжать в Мадрид. Не было бы смысла приходить в этот клуб. Я вижу это и прилагаю все усилия, чтобы достичь этой цели. Когда это произойдет – я не знаю. И когда этот момент наступит, я убежден, что это будет один из лучших моментов в моей жизни, даже самый лучший", – цитирует Лунина Mundo Deportivo со ссылкой на интервью журналу Real Madridista.

Напомним, голкипер сборной Украины начинал сезон в аренде за Вальядолид, а на вторую часть его отдали Овьедо из Сегунды.

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